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Hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı

Çorum’da yaşanan 4 ayrı ikamet hırsızlığının şüphelisi, güvenlik kameralarının yardımı ile yakalandı.

Asayiş 08.10.2021, 12:01
Hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı

Çorum’da yaşanan 4 ayrı ikamet hırsızlığının şüphelisi, güvenlik kameralarının yardımı ile yakalandı.

Kentte 4 farklı tarihte farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ikametler ve güvenlik kamaralarının incelenmesi sonucunda tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinden çıkan ve çalıntı olduğu değerlendirilen paralar adli emanete alınırken, adliyeye sevkedilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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