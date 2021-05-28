Hırsızlık zanlıları polis ekiplerince yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı.

Düzce D-655 karayolu kenarındaki bir iş yerinde gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarı sonucunda polis ekipleri incilime yaptı. Yapılan incelemede iş yeri kapısının zorlanarak açıldığı, güvenlik kamerası kayıtlarında da şahısların maskeli ve eldivenli olduğu ve binlerce liralık ürün çaldıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince olaya karıştıkları tespit edilen Z.A. ve İ.A., çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulaması yapılan şahıslar daha sonra hakim karşısına çıkartıldı. Adli makamlarda yapılan sorgulamaların ardından şahıslar tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.