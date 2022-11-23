Hırsızlık yapıp kaçan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Kasım 2022 Cuma günü Gebze’de bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerine giren şahıs hırsızlık yaptı. Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis, şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızın R.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan R.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.