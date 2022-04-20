Son Dakika
Rusya Savunma Bakanlığı: “Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz”
Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını kamerada
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı
Bursa’da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı kameranın incelenmesi sonucu 5 iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 20.04.2022, 07:28
Bursa’da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı kameranın incelenmesi sonucu 5 iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık yaparken S.A.T. suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 75 ayrı kamera incelemeye alındı. Yapılan soruşturma neticesinde S.A.T.’ın 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.