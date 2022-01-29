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Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde işyerinden hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş 29.01.2022, 17:57
Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde işyerinden hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 18 Ocak günü Kemer ilçesi Yeni Mahalle’de bir işyerinde iki ayrı zaman dilimi içerisinde hırsızlık meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği, şahsın bir pansiyonda yabancı uyruklu E.S. ile birlikte konakladığı tespit edildi.

Şahıslar birlikte yakalanarak üstlerinde ve odalarında yapılan aramada her iki şüpheliden; toplam 66,68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet hırsızlık malı alkollü içecek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong tabir edilen şişe, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheli K.D. ifadesinde 1 ay önce yaklaşık 100 gram uyuşturucu maddeyi Diyarbakır’dan aldığını ve Kemer’de satmak için getirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden şüpheli K.D. hakkında “İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapılarak, şüpheli E.S. hakkında ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince E.S. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, K.D. ise tutuklandı.

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