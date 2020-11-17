Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 8 sahte kimlikle yakalandı

Gaziantep’te kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs 8 sahte kimlikle yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, oto ve motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan şüpheliyi 8 sahte kimlikle yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.