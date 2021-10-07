Hırsızlık şüphelisini telefonun ekran fotoğrafı ele verdi

Mecidiyeköy’de yabancı uyruklu bir kişi, ayakkabı deneyen bir kadın müşterinin arkasının dönük olmasından faydalanarak çantasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir suçtan yakalanan şüphelinin cep telefonu çalarken giymiş olduğu tişörtü, telefonunda ekran fotoğrafı yaptığını fark etti.

Edinilen bilgiye göre, Şişli’de bir alışveriş merkezine (AVM) gelen hırsız, ayakkabı deneyen D.Ö isimli kadının çantasındaki cep telefonunu çalmak için zaman kolladı. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanıp, çantadaki cep telefonunu çaldı. Gelen şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hırsızlıktan yakalanan kişiyi tişörtü ele verdi

Şişli’de hırsızlıktan yakalanan Fas uyruklu B.A’nın geriye dönük yapılan incelemelerinde ikinci bir hırsızlık daha yaptığı tespit edildi. Bir AVM’de alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şişli’de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları yabancı uyruklu B.A’nın aynı AVM’de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giydiği tişörtle çekilmiş bir fotoğrafını telefonunda ekran fotoğrafı yaptığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM’de alışveriş yapan D.Ö’nün cep telefonunu çalanın da B.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.