Hırsızlık şüphelisini telefon ekranı fotoğrafındaki tişörtü ele verdi

Mecidiyeköy’de yabancı uyruklu bir kişi, ayakkabı deneyen bir kadın müşterinin arkasının dönük olmasından faydalanarak çantasındaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir suçtan yakalanan şüphelinin cep telefonunu çalarken giymiş olduğu tişörtü, telefonunda ekran resmi yaptığı ortaya çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli’de bir alışveriş merkezine gelen hırsız, ayakkabı deneyen D.Ö isimli kadının çantasındaki cep telefonunu çalmak için zaman kolladı. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan hırsız, çantadaki cep telefonunu çaldı. Gelen şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hırsızlıktan yakalanan kişiyi tişörtü ele verdi

Şişli’de hırsızlıktan yakalanan Fas uyruklu B.A’nın geriye dönük yapılan incelemelerinde ikinci bir hırsızlık daha yaptığı tespit edildi. Bir AVM’de alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonu çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şişli’de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A’nın aynı AVM’de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM’de alışveriş yapan D.Ö’nün cep telefonunu çalan kişi olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.