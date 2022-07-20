Hırsızlık şüphelisine adli kontrol

Samsun’da bir kişinin evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu M.I.A.A.R.’nin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu A.R.A.A.J. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.R.A.A.J. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.