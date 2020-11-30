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Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü incelenerek bulundu

Malatya’da 6 çapa motoru ve bir elektrikli bisikletin çalınması olaylarının ardından harekete geçen polis, 138 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Asayiş 30.11.2020, 13:14
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Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü incelenerek bulundu
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Malatya’da 6 çapa motoru ve bir elektrikli bisikletin çalınması olaylarının ardından harekete geçen polis, 138 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Seyran, İlyas, Hidayet, Şehit Fevzi, Selçuklu ve Sarıcıoğlu mahallelerinde 6 çapa motoru, Şifa Mahallesinde ise bir elektrikli bisiklet çalındı. Harekete geçen Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 adreste meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 138 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İncelenen görüntülerin ardından eşkali belirlenen 4 kişinin, A.T., B.T., M.M.D. ve S.B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar, adli makaralara sevk edildi.

Şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.T. ise 7 dosyadan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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