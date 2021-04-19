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Hırsızlık suçundan serbest kaldı ama sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza yedi

Samsun'da faal durumda olmayan taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen motosikletli 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Asayiş 19.04.2021, 15:14
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Hırsızlık suçundan serbest kaldı ama sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin lira ceza yedi


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Özören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faal olmayan taş ocağından bazı kişilerin demir parçaları çalıp 3 motosiklet ile kaçtıkları ihbarı üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ö.(36), C.D.(29) ve T.C.'yi (31) yapılan takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı alınan şahıslar ile ilgili 5 adet konkasör merdanesi, 1 adet elektrik kondüktörü, 1 adet manivela demiri, 1 adet demir boru ve 1 adet kepçe dişi ele geçirdi. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan her birine 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uyguladı.
Hırsızlık suçundan jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren G.Ö., CD. ve T.C. serbest bırakıldı.

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