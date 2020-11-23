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Hırsızlık suçundan gözaltına alındı

Samsun’da evden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 23.11.2020, 17:57
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Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
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Samsun’da evden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden gece vakti telefon çalınması ile ilgili M.D., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.D. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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