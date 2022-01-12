Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de “büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı” suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahsın Kadirli ilçesinde saklandığı bilgisini aldı. Fiziki takibin ardından adrese baskın düzenleyen JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.G.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.