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Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan şahıs tutuklandı

SAMSUN'DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA HAPİS CEZASI BULUNAN V.A.(27) JANDARMANIN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

Asayiş 12.11.2020, 15:57
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Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı Samsun 9.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ’hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından toplam 4 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan V.A.(27), Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Taflan mevkisinde yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen V.A. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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