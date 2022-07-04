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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
’Hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası olan kadın yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Asayiş 04.07.2022, 14:37
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan A.K.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.