’Hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan A.K.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.