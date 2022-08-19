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Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Karaman’da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bağ evlerinde yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Asayiş 19.08.2022, 12:27
Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Karaman’da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bağ evlerinde yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde birçok hırsızlık suçundan aranan İ.S. (41) ve R.A. (33a) isimli şahısların bağ evlerinde saklandığı tespit edildi. Yapılan fiziki çalışmalar sonucunda 2 şahıs, düzenlenen baskınla bağ evlerinde yakalandı. İ.S ve R.A sevk edildikleri Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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