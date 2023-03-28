Hırsızlık suçlarından 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından toplam 13 yıl 3 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi’nde, Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Şube JASAT, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından toplam 13 yıl 3 gün hapis cezası ile aranan R.A. isimli şahıs yakalandı.