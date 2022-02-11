Hırsızlık Şebekesi Zanlıları Tutuklandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Hırsızlık Şebekesi’ne yönelik Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen Hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevkedilmişti. Burada savcıya ifade veren 5 zanlı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevkedildi. S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece ‘örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.