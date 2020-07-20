Hırsızlık olayının şüphelisi üzerinde İngiliz anahtarıyla yakalandı
HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ ÜZERİNDE İNGİLİZ ANAHTARIYLA YAKALANDI
Burdur’da oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olaylarına karışarak Antalya’ya kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen tornavida, spatula, İngiliz anahtarı ve kablolar ele geçirildi.
Polis ekipleri, 16 Temmuz Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda olaya karışan şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın hırsızlık olayına konu olan aracı terk ettiğini ve Antalya’ya geldiğini belirledi. Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla şüpheli yakalandı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında farklı bir otodan hırsızlık olayında elde ettiği 2 adet plaka ve hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen tornavida, spatula, İngiliz anahtarı ve kablolar ele geçirildi.
Antalya’da Burdur’a intikal ettirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan polis ekipleri, 17 Temmuz’da meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi S.O.’yu da yakalayarak, adliyeye sevk etti. S.O., çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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