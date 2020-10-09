Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Paşinyan'a: 'Her gün defalarca yardım istiyor, yardım istiyor, yalvarıyor'
Hırsızlık için girdikleri evlerde konakladılar
KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE EVLERE GİREN HIRSIZLIK ZANLILARI HEM SOYGUN YAPTI, HEM DE İKAMETLERDE KONAKLADI. JANDARMA EKİPLERİ PİŞKİN HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Asayiş 09.10.2020, 18:47
2
Karabük’ün Eflani ilçesinde evlere giren hırsızlık zanlıları hem soygun yaptı, hem de ikametlerde konakladı. Jandarma ekipleri pişkin hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz köyü Kayabaşı Mahallesi’nde boş olan 4 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar takibe aldıkları evlerde kimsenin olmadığını fark ettikten sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler evlerde bulunan motorlu testere, çim biçme makinesi, televizyon, bakır kazanları, arsa ve ev tapuları gibi tüm eşyaları çaldı. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla dağıttıkları evlerde konakladıkları da öğrenildi.
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|20:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2