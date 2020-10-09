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Hırsızlık için girdikleri evlerde konakladılar

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE EVLERE GİREN HIRSIZLIK ZANLILARI HEM SOYGUN YAPTI, HEM DE İKAMETLERDE KONAKLADI. JANDARMA EKİPLERİ PİŞKİN HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Asayiş 09.10.2020, 18:47
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Hırsızlık için girdikleri evlerde konakladılar

Karabük’ün Eflani ilçesinde evlere giren hırsızlık zanlıları hem soygun yaptı, hem de ikametlerde konakladı. Jandarma ekipleri pişkin hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz köyü Kayabaşı Mahallesi’nde boş olan 4 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar takibe aldıkları evlerde kimsenin olmadığını fark ettikten sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler evlerde bulunan motorlu testere, çim biçme makinesi, televizyon, bakır kazanları, arsa ve ev tapuları gibi tüm eşyaları çaldı. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla dağıttıkları evlerde konakladıkları da öğrenildi.

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