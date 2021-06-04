banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ağrı’da hırsızlık yapmak amacıyla trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Asayiş 04.06.2021, 19:34
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ağrı’da hırsızlık yapmak amacıyla trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi’nde elektrikler kesilince vatandaşlar Aras Elektrik Dağıtımı ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve elektrik arıza ekipleri, trafo içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hırsızlık yapmak için trafo içerisine girdiği ve kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülen M.A’nın cansız bedeni, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yorumlar (0)
19°
açık