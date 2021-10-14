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Hırsızlık için girdiği okulun çatısında yakalandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanan S.Ç., jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Asayiş 14.10.2021, 11:42
Hırsızlık için girdiği okulun çatısında yakalandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanan S.Ç., jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.Ç., hırsızlık için girdiği okulun çatı katında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı S.Ç., tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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