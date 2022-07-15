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Hırsızlık için girdiği inşaattan düştü

Batman’da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 11:19
Hırsızlık için girdiği inşaattan düştü

Batman’da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki M.T., gece saatlerinde hırsızlık için girdiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.T., 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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