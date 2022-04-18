Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan şahıs ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık amacıyla elektrik trafosunun kapı kilidini kırarak içerisine giren bir şahıs, yüksek akıma kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana gelen olayda D. İ., adlı şahıs, mahalleye enerji sağlayan trafoların bulunduğu kabin binasının kapısını kırarak içeri girdi. Kabin içinde meydana gelen patlama mahallede elektrik kesintisine neden olurken, mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafo binasında yaralı halde bir şahsın bulunduğunu belirledi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla önce Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da yanık ünitesi bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan inceleme sırasında kabin binasında kablo kesmek için kullanılan bir pense ve şahsa ait terlik bulundu. Söz konusu şahsın, 33 bin 500 volt enerji barındıran ve bu nedeniyle üzerinde “Ölüm Tehlikesi” uyarısı bulunan kabin binasına hırsızlık yapmak için girdiği değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dicle Elektrik ekipleri, trafo binasındaki hasarı gidererek mahalleye yeniden elektrik verdi.