Hırsızlık için girdiği camiden bozuk paraları alıp kaçtı

Karabük’te kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık için girdiği camiden bozuk paraları alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle Millet Caddesinde bulunan Hazreti Ömer Camii’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi. Bir süre etrafta dolandıktan sonra caminin dernek odasına yönelen şüpheli elindeki tornavida yardımıyla kapıyı açtı. Hırsız girdiği odada istediğini bulamayınca kırdığı çekmecedeki 15 lira civarındaki bozuk parayı alarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparken şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

“Kilitlediğim çekmece vardı onu kırıp açmış”

Yenimahalle Makasbaşı Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Ali Göktaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sabah namazında bir şey yoktu. Cuma namazına geldik. Kapıyı açık buldum. Şüphelendim. Baktım yerde küpürler var, burada işlem yapılmış dedim. Ondan sonra içeriye geçtim. Oturduğum masada kilitlediğim çekmece vardı onu kırıp açmış. İçinde 10-15 lira kadar bozuk paralar vardı, onları almış. Evrakları karıştırmış” dedi.

Göktaş, güvenlik kamerasını incelediklerinde olayı gerçekleştirenin yaşlı bir adam olduğunu söyledi.

Hazreti Ömer Camii yakınındaki başka bir camide de hırsızlık girişiminin yaşandığını aktaran Göktaş, ifade vermek üzere polis merkezin gitti.