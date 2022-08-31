Hırsızlık için çıktığı evin damından düştü

Adana’da klima motoru çalmaya çıktığı öne sürülen şahıs, çıktığı müstakil evin damından düştü. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, G.S. isimli şüpheli bir müstakil evin damına klima motoru çalmaya çıktı. Damda dengesini yitiren G.S. aşağı düştü. Evinde tek yaşayan kadın, çatısından birinin düştüğü fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan G.S’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.