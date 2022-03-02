Hırsızlık anı kamerada

Hatay’ın Defne ilçesinde bir evden televizyon ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Defne’nin Turunçlu Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde çalışan görevli, evde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Ekiplerin incelemesinde, evin bahçe kapısının kilit göbeğinin kırıldığı, odaların dağınık olduğu, salonda bulunan 140 ekran televizyonun ve yaklaşık değeri 20 bin lira olan 22 ayar 25 gram bileziğin çalındığı tespit edildi.

Kameraları inceleyen ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit etti. Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde yakalanan şüpheliler, M.E. ve A.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.