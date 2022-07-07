Hırsızların rahatlığı ’pes’ dedirtti

Ankara’da park halinde duran otomobilin ön panjurunu kırarak kaputunu açan 3 hırsız, 2 saat içerisinde 20 bin liralık motor parçası çalarak kayıplara karıştı. Tamirci izlenimi veren ve rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirten pişkin hırsızların o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah 06.00 sularında Altındağ ilçesine bağlı İskitler semtindeki bir oto test firmasında meydana geldi. Firma çalışanı Yılmaz Şahin’in park halindeki 2014 model otomobilini gören 3 şahıstan ikisi aracın ön panjurunu kırarak kaput kilidini açarken, diğer zanlı ise etrafı gözetlemeye koyuldu. Yaklaşık 2 saat boyunca araçtan malzeme söken zanlılar çaldıkları 20 bin lira değerindeki motor parçalarını yanlarındaki torbaya doldurarak gözden kayboldu. Tamirciymiş gibi görünen ve rahat tavırlarla hareket eden hırsızların pişkin halleri ise görenleri hayrete düşürdü. Aracını sabah parçalanmış halde gören Yılmaz Şahin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu belirtirken, hırsızlık anları oto test firmasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Motorun parçalarını çalmışlar”

Polislerden umutla haber beklediğini dile getiren Yılmaz Şahin, “Sabah işe geldiğimizde baktık ki aracımızın kaputu açık ve önünde de kırıklar var. Aracımı çalıştırmak istedim ama çalışmadı. Motorun parçalarını çalmışlar. Hırsızlar girip kendi araçları gibi gelip parça çalmışlar. Birkaç komşumuzun da başına aynı şey gelmiş. Şu anda mağduruz. Polisler inceliyorlar. Bayağı bir masrafımız var. 15-20 bin lira civarında kaybımız var. Elektronik beyin ve enjektörler gibi parçaları çalmışlar. Aracın kırılan yerleri var. Çalan kişileri tanımıyoruz. Üç kişilermiş. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sabah fark ettiğimizde polislere haber verdik. Gelip yardımcı oldular. Emniyetten olumlu bir sonuç çıkana kadar bekleyeceğiz. Sonra illa ki tamir ettireceğiz. Hemen hemen 2 saat uğraşıp parçaları çalmışlar” dedi.