Hırsızların kestiği kablo ormanı yakıyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin anında müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangının, hırsızların çalmak için çapa ile kestiği direkten sarkan kablonun kurumuş otlara temas etmesi sonucunda çıktığı belirlendi. Dumanları görerek ihbarda bulunan Raşit Meşhur, Uygulama Oteli yakınlarındaki ormanlık alanın yanmasının önüne geçti.

Yangın, Sorgun Mahallesi Uygulama Oteli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama Oteli yakınlarında bulunan Hasan Uçar’a ait bahçe içerisinde bulunan evin önünde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören komşusu Raşit Meşhur’un ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede gelerek müdahalede bulundu ve yangının büyüyerek ormanlık alana ve eve sıçramasını önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, bahçe içerisindeki evin çevresinde bulunan elektrik kablolarının hırsızlar tarafından çapa ile kesilmek suretiyle çalındığı, yangının da çapa ile kesilen elektrik telinin kurumuş otlarla temas etmesi sonucunda çıktığı belirlendi.