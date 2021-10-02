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Hırsızların evinden servet çıktı

Adana’da hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 50 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda evlerde yapılan aramada 47 bin lira nakit para ele geçirildi.

Asayiş 02.10.2021, 09:53
Hırsızların evinden servet çıktı

Adana’da hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 50 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda evlerde yapılan aramada 47 bin lira nakit para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, gelen bir şikayet üzerine kentte hırsızlık şebekesi olduğunu tespit etti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takibe başlayan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda aralarında kadınların da olduğu 50 kişilik şebekenin yaklaşık 40 vatandaşın para, altın ve eşyalarını çaldığını belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 50 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Hırsızlık dedektifleri 1 Ekim günü şafak vakti 50 zanlının yakalanması için eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Polis, evlerde yaptığı aramalarda ise 47 bin lira, 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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