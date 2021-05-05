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Hırsızları fabrika işçisi böyle kovaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 hırsızlık şüphelisi, fabrikanın işçisi tarafından engellendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Asayiş 05.05.2021, 14:30
Hırsızları fabrika işçisi böyle kovaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 hırsızlık şüphelisi, fabrikanın işçisi tarafından engellendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 3 Mayısta Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde bulunan motosikletlerden birini gözüne kestiren hırsız, önce çaldığı motosiklet ile çevrede inceleme yaptı. Olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra arkadaşları ile fabrikanın avlusuna girerek motosikleti çalmaya çalıştı.

Gündüz vakti rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızların hevesini fabrikada bulunan bir işçi kursaklarında bıraktı. Hırsızlık esnasında bahçeye çıkan işçi, hırsızları kovalayarak engelledi.

O anlar ise fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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