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Hırsızları cesurca püskürten kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 03.10.2020, 19:21
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Olay, 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.
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