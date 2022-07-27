Hırsızlardan korunmak için işyerini demir parmaklıklarla kapladı, çalışanlarına nöbet tutturdu

Esenyurt’ta üst kat komşularının evine hırsız girmesi üzerine işyerinde nöbet tutan çalışanlar, araçlarının soyulmasına engel olamadı. Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, aynı dükkâna daha önce de defalarca kez hırsız girdiği öğrenildi. Tüm dükkânın içinin ve dışının demir parmaklıklarla kaplı olması dikkat çekerken, geçtiğimiz aylarda yaşanan başka bir hırsızlıkta ise şahısların rahat hareketlerle binlerce liralık soygun yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üst kat komşularının evine hırsız girmesi üzerine işyeri çalışanları dükkanda nöbet tutmaya başladı. Olayın ardından saatler geçmeden hırsızlar bu sefer de işyerinin önünde duran park halindeki aracı gözlerine kestirdi. Başka bir araçla park halindeki aracın yanına yaklaşan şahıslar, camı kırdıktan sonra yaklaşık değeri 4 bin TL’yi bulan malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlığı saatler sonra fark eden çalışanlar ise daha önce de defalarca aynı dükkana hırsız girdiğini söyleyerek yetkililerden bir an önce hırsızların yakalanmasını istedi.

Hırsızları güvenlik kamerasından izledi

Dün gece saatlerinde yaşanan hırsızlığın ilk olmadığını belirten işyeri sahibi Volkan Düzgüner, hırsızların uğrak noktası olduklarını belirtti. Geçtiğimiz aylarda kepenkleri kırarak dükkana giren hırsızlar, dakikalarca içeride kalarak masaüstü bilgisayar, telefon gibi birçok ürün çaldı. Taşıyamadıkları televizyon ve buzdolaplarına ise zarar veren şahıslar olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anlarını ise güvenlik şirketinin haber vermesi üzerine telefonundaki güvenlik kamerası uygulamasından izleyen işyeri sahibi, o anları şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

İşyerini demir parmaklıklarla kapladı

Yaşanan hırsızlıkların ardından binlerce lira zarara uğrayan işyeri sahibi Volkan Düzgüner, işyerini hırsızlardan uzak tutmak için yeni bir yöntem buldu. Dükkanın dışındaki kepenklerle yetinmeyen Düzgüner, işyerinin içindeki tüm cam ve kapılara da kepenk taktı. Yeni önlemler ile cezaevini andıran işyeri ise görenleri şaşkına çevirdi.

“Otururken bile bir cezaevi havası içerisindeyiz”

Hırsızlar ile başının dertte olduğunu söyleyen işyeri sahibi Volkan Düzgüner, “Konu ile ilgili konuşan Volkan Düzgüner, “Biz Esenyurt’ta yetkili servis olarak görev yapıyoruz. Dükkanımıza girdiler. Dış tarafta demirlerle aldığımız önlemler haricinde içeride de bu şekilde demirlerle önlem aldık. İşyerimize gelindi ve bilgisayarlarımız çalındı. Cihazlara zarar verildi. Bunun haricinde de araçlarımızı soymaya devam ediyorlar. Hırsızlık gece geç saatlerde oluyor. Gündüz de Esenyurt’un belli noktalarında araçlarımızın camlarını kırarak ürünleri alıyorlar. Biz kamera ve alarm sistemiyle her türlü güvenlik önlemlerini aldık. Son girdiklerinde sabaha karşı 06.00 sıralarındaydı. Alarm firmasından aradılar. Kamera ile baktığımda içeride gayet rahat şekilde ışıkları yakmışlar, Notebookları ve bilgisayarları alırlarken bizzat şahit olduk. İzlerken hissettiğim duygu anlatılmaz. Çok farklı bir şey yani hanenize girilmiş. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz ve buraya gelene kadar aklınızdan binlerce şey geçiyor. O dönem 60-70 bin lira civarı bir zararımız vardı. 5 bilgisayar, telefonlar ve kulaklıklar var. Bir televizyon ve klima almaya kalkıyorlar ama onları alamadıkları için zarar veriyorlar. En son da bulunduğumuz apartmanda bir hırsızlık oldu. Biz de artık burada kalıyoruz. Biz buradayken kapının önündeki aracımızın camını kırarak içindeki eşyaları aldılar. Aldıkları şey bizim kullandığımız şarjlı matkap, takım çantası gibi malzemelerimizdi. Bu da yaklaşık 4-5 bin liralık bir zarar ediyor. Bu bölgede benim özelimde 5 defa aracıma girdiler. Bir defa iş yerime girdiler Onun dışında tabi duyduğum birçok şey var. Farklı bir markanın yetkili servisi, bir alarm firmasının aracı ve benim aracıma aynı anda girdikleri zaman bile oldu. Onlarla da karakolda karşılaştık. Artık biz bunu nasıl karşılayacağımızı şaşırdık. Misafirlerim geldiklerinde şaşırıyorlar. Acaba biz bu demirleri nasıl daha dekoratif hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Otururken bile bir cezaevi havası içerisindeyiz. Hep bu konuları konuşuyoruz. Esenyurt’un bu halini, hırsızlıkları konuşuyoruz” dedi.