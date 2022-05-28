Hırsızlara nazik davet

Bursa’da motosikleti çalınan Esra Özcan, sosyal medya hesabından hırsızlara seslendi.

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce kullandığı motosikleti çalınan Esra Özcan, ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal medya hesabından motosikletinin fotoğraflarını paylaşan Özcan, "Şahsıma ait motosiklet, 2 gün önce evimin önünden alınmıştır. Alan iyi niyetli arkadaş muhtemelen getirmeyi unuttu. Rica etsem, işin bittiyse getirebilir misin? Getirmeye çekiniyorsan aldığın yere bırakabilirsin. Biz görmezlikten geliriz seni" ifadeleriyle davette bulundu.

Yapılan paylaşımın ardından çoğu kişinin, ’hiç kimse iyi niyetli almaz’ yorumunda bulunması dikkat çekti.