Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu

Samsun’da hırsız, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobilin akülerini ve oto teyplerini çaldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobile giren hırsız veya hırsızlar, 3 akü ve 2 oto teybini çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.