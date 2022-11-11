Hırsızlar sulamada kullanılan trafonun yağını çaldılar

Bursa İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde hırsızlar, çiftçilerinden zeytin sulamada kullandıkları trafonun yağını çaldılar.

Olay ilçeye bağlı Boyalıca Mahallesi’nde gece saatlerinde Çamlar mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tarlalarıni sulanması için altı çiftinin ortak kullandığı trafonun içindeki yağı çaldılar. Gece ay ışığından yararlanan hırsızlar 800 kilo ağırlığında trafoyu direkten aşığa atarak parçaladılar ve trafonun içinde bulunan yağı alarak kayıplara karıştı. Çiftçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan trafonun zararının 60 bin lira olduğu öğrenildi.