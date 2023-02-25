Hırsızlar SMA’lı bebeğin kumbarasına dadandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kokoreç dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar SMA hastası Arya bebeğe ait iş yerindeki bağış kumbarasını çaldı.

Olay, Kahyalar Mahallesi, Karabelen Sokak’ta bulunan kokoreç dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren hırsız ya da hırsızlar içeride bulunan Arya bebeğin bağış kampanyasına destek olmak amacıyla iş yerine konulan bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. İş yerini açan dükkan sahibi, içeri hırsız girdiğini anlayıp, kameralarının da çalışmadığını fark edip polise haber verdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği Aziz Kokoreç’in sahibi Aziz Nural, ‘‘Dükkana geldiğimde kameranın çalışmadığını öğrendim. Hırsızlık olayının yaşandığını tespit ettik. SMA hastası Arya bebeğin kumbarasının olmadığını fark edip jandarmaya durumu haber verdim. Jardarma ve Asayiş ekipleri geldi. Hırsızlık olayından ziyade hasta olan bir çocuğa ait olan kumbaranın çalınmasına biz çok üzüldük’’ diyerek hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

Arya bebeğin annesi Nurcan Öztürk de daha önce benzer olayla karşılaştıklarını belirterek, ‘‘Bugün yine üzücü bir haberle uyandık. Daha önce de yaşandı. Kızımızın kurması çalındı. Zor zamanlar geçiriyoruz. Bu kampanyada kuruşların bile önemi çok büyükken bu haberler bizleri çok yıpratıyor’’ dedi.