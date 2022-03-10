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Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı
Adana’nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.
Asayiş 10.03.2022, 12:15
Adana’nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak’ta Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve bir GSM şirketine ait 5 rögar kapağı gece hırsızlar tarafından çalındı. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, çalınan rögar kapaklarının bulunduğu alanda güvenlik şeridi ve dubalarla önlem aldı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.