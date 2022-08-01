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Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar

Kayseri’de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında 30 dönümlük arazi küle döndü.

Asayiş 01.08.2022, 18:39
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar

Kayseri’de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında 30 dönümlük arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan boş alanda iddiaya göre hırsızlar çaldıkları kabloları yaktı. Alevler otluk alana yayılırken, hırsızlar kabloları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dönümlük alan küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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