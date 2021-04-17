Antalya’nın Serik ilçesinde içme suyu hattının pompasını besleyen elektrik kablolarını çalan hırsızlar, ilçeyi susuz bıraktı. Çalışmaların ardından ilçeye yeniden su verilirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Serik Belkıs Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar, önce demir direkte bulunan asma kildi kırarak elektriği kesti. Daha sonra ilçe merkezini besleyen kuyu pompalarını çalıştıran kabloları çalarak kaçtı. Yaşanan olayın ardından ilçe halkına bir süre su verilemedi.

İhbar sonrası olay yerine gelen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Gene Müdürlüğü (ASAT) ekipleri yaptıkları inceleme sonrası direkten kabloların kesilip çalındığını fark etti. Çalışmaların ardından ilçeye yeniden su verilmeye başlandı. Polis ekipleri ise elektrik tellerini çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.