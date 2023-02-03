Hırsızlar engelli öğrencilerin araçlarına binmesini sağlayan demir rampayı çaldı

Karabük’te kimliği belirsiz hırsızlar, engelli öğrencilerin ulaşımını yapan servis aracından, muayene için sökülen engelli rampasını çaldı.

Polis yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Karabük Adliyesinin önünde bulunan ve geçici olarak servis araçlarının çekildiği alanda meydana gelen hırsızlık olayında, engelli rampası çalındı.

Araç muayenesi için yerinden sökülen engelli rampasını muayene sonrası yerine takmak istediklerini söyleyen servis şoförü Rıfat Ereyizloğlu, “3 tane tekerlekli sandalyedeki engelli öğrencileri bindiriyorduk. Aracın muayenesi için sökmüştük ve dünde takamamıştık çalınmaz diye. Sonra bugün takmak için geldiğimizde baktık rampa yok çalınmış. Kulübenin kilidini de kırmışlar. 2 kişinin kaldırabileceği bir malzeme değil ve ağırdır. Muhakkak kamyonet ile 3-4 kişi gelip almıştır, iki kişi ile kaldırılması güç” dedi.

Muzaffer Yılmaz ise servis aracında engelli öğrencilerin tekerlekli sandalye ile binmeleri için engelli rampasının sökük vaziyette olduğundan çalındığını söyleyerek, “Pazartesi okullar da açılıyor. Hem öğrencilerimiz hem de biz mağdur olduk. Bu malzemeyi şehir dışında özel olarak yaptırmıştık. Öğrencilerimiz tekerlekli sandalye ile biniyordu. 3-5 kuruş para alacam diye vatandaş çalmış” dedi.

Öte yandan, hırsızlar, servis araçlarının bakımları için bulunan kulübenin de kilidini patlatarak işlerine yarayan bir şey bulamayınca kulübenin dışında bulunan engelli rampasını alarak ortadan kayboldukları tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.