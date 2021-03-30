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Hırsızlar çaldıkları tabletten alınan sinyal ile yakaladı
Gaziantep’te 3 farklı hırsızlık olayının faili olan 3 şüpheli, çaldıkları tabletten gelen sinyal sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 30.03.2021, 09:46
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Gaziantep’te 3 farklı hırsızlık olayının faili olan 3 şüpheli, çaldıkları tabletten gelen sinyal sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait çalınan tabletten gelen sinyal üzerine söz konusu adreste yaptıkları incelemeler sonucu 4 adet akü, 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet bilgisayar kasası, monitör, 1 adet tüfek, tablet, harddisk, uydu alıcı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.