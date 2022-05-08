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Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı

Hırsız veya hırsızlar, Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır’da faaliyet gösteren 750 üyesi bulunan kanser derneğine dadanarak yaklaşık 40 bin lira değerinde malzeme çaldı. Dernek Başkanı Şükrü Abay, hırsızlara, çaldıklarını geri getirmeleri için çağrıda bulundu.

Asayiş 08.05.2022, 08:02
Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı

Hırsız veya hırsızlar, Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır’da faaliyet gösteren 750 üyesi bulunan kanser derneğine dadanarak yaklaşık 40 bin lira değerinde malzeme çaldı. Dernek Başkanı Şükrü Abay, hırsızlara, çaldıklarını geri getirmeleri için çağrıda bulundu.

Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay, bayram tatili nedeniyle 29 Nisan günü derneği kilitleyip kapısına da, ‘Bayram sonrasına kadar kapalıyız’ yazısını asıp İstanbul’a gitti. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan derneği bayram dönüşü açmaya giden Abay, hırsızlar tarafından kapının tahrip edildiği ve içeriden yaklaşık 40 bin lira değerinde bulunan bilgisayarlar, projeksiyon, bağış kutusu, kutunun içinde kanser hastalarının unuttuğu iki adet cep telefonun çalındığını belirledi. Hırsızlar, maddi eşyaların yanı sıra, kanser hastalarının kayıtlı evraklarına da zarar verdikleri tespit edildi. Abay, durumu emniyet mensuplarına bildirip polisler tarafından çalışma başlatıldığını belirtirken, hırsızları da vicdana davet edip çaldıkları eşyaları geri getirmeleri için çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Şükrü Abay, 29 Nisan’da derneğe geldiğini ve bayram dolayısıyla kapıyı kilitlediğini söyledi. Kapıya da, “Bayram sonrasına kadar kapalıyız” diye yazı astığını aktaran Abay, “Kapalı olduğu halde insanlar zahmet edip gelip gitmesin diye öyle bir tedbir aldık. Daha sonra derneğe geldim. Derneği açıp bizi arayanları, kanser hastaları geldiklerinde onları dinlemeyi, sıkıntıların yardımcı olmak için geldim. Anahtarı çıkarıp kapıyı açacakken baktım kapının anahtarı yerinde yok. İçeri girdik, her şeyin talan edildiğini, burada bulunan bütün kayıtlarımızın bulunduğu masaüstü bilgisayarımızı almışlar. Bütün kayıtlarımızın bulunduğu laptopumuz vardı, onu almışlar. Bütün evraklarımızı didik didik edip yere dökmüşler, çiğnemişler. Kağıttan ne istediler, kullanılamaz hale getirmişler. Salonumuzda kanser hastalarına için her ay bir doktoru misafir ediyorduk. Projeksiyon aracılığıyla eğitim veriyorduk. O makinayı da götürmüşler. Bütün evraklarımızı tahrip etmişler. Bütün odalara girmişler. Burada, masanın üzerinde bağış kutusu vardı. İçerisinde iki adet telefon vardı. Kanser hastaları buraya gelirken kimlik dahil birçok şeyini unutup gidiyorlar. Bizde o emanet telefonu kilitli olan bağış kutusuna bıraktık. O kutuyu alıp banyoya götürüp kırmışlar. İçindeki telefonu almışlar” dedi.

“Yapanlara çağrımızdır, aldıkları bilgileri geri getirsinler”

Derneğin mabetleri, kutsalları olduğunu ifade eden Abay, derneğin bütün kurucularının kanser hastası olduğunu kaydetti. Yaklaşık 40 bin lira maddi zararları olduğunu belirten Abay, “Evraklarımız kullanılamaz hale geldi. Onları nasıl temin edeceğiz bilmiyorum. Emniyet, yaklaşık 2-3 saat bir çalışma yürüttü. Parmak izlerini aldı, çevreyi denetledi. Çevredeki kameraları alacakları bir çalışma yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz kanser hastaları olarak acıların derneğiyiz. Biz yöneticiler değil, hastalarımız da çok mağdur oldu. Evrakları nasıl düzenleyeceğiz, nasıl ulaşacağız. Bunu yapanlara çağrımızdır. Bunun maddi değeri çok küçük kalıyor. Burayı mübarek bir yer olarak biliyoruz. Zerre kadar vicdanları varsa, Allah’a karşı bir sorumluluk, bir inanç varsa, bu tahribat bir tarafa. Aldıkları bilgileri geri getirsinler. Biz onları affederiz. Her gün burada 3-4 kader arkadaşımızı toprağa veriyoruz. Burada 750 kanser hastası var. Bunu duyan herkes beddua yaptı bunlara” şeklinde konuştu.

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