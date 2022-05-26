Bursa’da bir hafta önce çalmaya çalıştıkları demir korkulukları yerinden sökemeyen hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı. Bir hafta sonra aynı iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıslar merdivenlerin metal korkuluklarını yerinden söküp çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli şahıs bir mağazanın merdivenlerinde bulunan demir korkuluğu sökerek çalmaya çalıştı. İlk denemede başarılı olamayan hırsızlar günler sonra aynı yere gelerek yarısı yerinden sökülmüş olan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.