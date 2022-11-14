Hırsızlar bahçede ekili fidanları çaldı

Elazığ’da hırsızlar bahçede bulunan ve birçoğu ekili olan 225 kayısı fidanını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Resulkahya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Salım, aldığı 225 fidanın 90 tanesini ekti. Salım, sabah bahçesine geldiği zaman 225 kayısı fidanının çalındığını gördü. Bunun üzerine Salım, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşanan hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Salım, “Sabah bahçeye geldiğimizde kayısı fidanlarının olmadığını gördüm. Jandarma ekiplerimize durumu bildirdik. İnşallah en kısa zaman da yakalanırlar” dedi.