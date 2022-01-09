banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Hırsızlar avukatın iki ayrı yerdeki yazlığını soydu

Samsun’da hırsızlar, avukatın biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yerdeki yazlık evine girerek buzdolabı motorundan musluklara kadar ne buldularsa çaldılar.

Asayiş 09.01.2022, 18:18
Hırsızlar avukatın iki ayrı yerdeki yazlığını soydu

Samsun’da hırsızlar, avukatın biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yerdeki yazlık evine girerek buzdolabı motorundan musluklara kadar ne buldularsa çaldılar.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahalle’de meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun’un ünlü avukatlarından Lütfi Keskin’in birbirine 500 metre mesafede bulunan biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yazlık evine giren hırsızlar, içinde yiyecek bulunan çalışır haldeki iki buzdolabının motorunu yerinden söküp çaldılar. Hırsızlar, evlerdeki mutfak ve banyo bataryalarını, tuvaletlerdeki muslukları, kapı kolları ve kilitleri ile avize ve lambaları da kırdılar. Ziynet eşyası ile evdeki kabloları da çalan hırsızlar kayıplara karışırken, yazlıklarının soyulduğunu fark eden Lütfi Keskin polise şikayette bulundu.

Hırsızların biran önce bulunup yakalanmasını isteyen avukat Lütfi Keskin, "Bugün musluklar, bataryalar, sıhhi tesisatın tamamı, bakır kablolar, ziynet eşyası ile evle ilgili ne eşya varsa çalmışlar. Bu ekip işi. Muhtemelen hurdacı. Hurdacıyı yasak etmek lazım. Onun için dilekçe vereceğim yarın. Hurdacıların artık bu şehre girmemesi gerekiyor. Yakalanmasını istiyorum, zararım büyük. Zarardan ziyade eve girmesi, evin mahremiyetine girilme olması insanı çok daha psikolojik olarak yıpratıyor. Belki o hırsız yaptığı hırsızlıktan utanç duymayacak ama ben bu eve eskisi gibi kendi evim gibi bakamayacağım. Birçok hırsızlık mağduru insanda böyle. Hukuk yoluyla hakkımı arayacağım. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 42
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 19
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11