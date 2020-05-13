Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
100717
ALTIN
383.442
DOLAR
6.9730
STERLİN
8.5620
EURO
7.5711

Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi

Haramidere Sanayi Sitesinde bulunan bir reklam atölyesine dadanan hırsızlar, 5 günde ikinci kez iş yerine girdiler.

Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi

Haramidere Sanayi Sitesinde bulunan bir reklam atölyesine dadanan hırsızlar, 5 günde ikinci kez iş yerine girdiler.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:47
2006 Okunma
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi

Aynı saatlerde iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibini canından bezdirdi. Kilit değiştirmekten yorulduğunu belirten iş yeri sahibi hırsızların yakalanmasını istedi. Öte yanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesinde bulunan bir reklam atölyesinde meydana geldi. İlk hırsızlık olayı 7 Mayıs günü sabaha karşı gerçekleşti. Minibüs ile iş yerinin önüne gelen hırsızlar kapıdaki kilidi kırarak iş yerine girip yaklaşık 5 dakika içinde malzeme çalarak kaçtılar. Bu olayın ardından çok geçmeden 12 Mayıs sabaha karşı yine aynı araç ile iş yerine gelen hırsızlar aynı yöntem ile bir kez daha iş yerine girdiler. Bu sefer gece iş yerinde kalan bir işçiyle karşılaşan hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaylardan dolayı huzursuz olan iş yeri sahibi hırsızların yakalanmasını istiyor.
İş yeri sahibi Mehmet Kurt, kapı kilidi değiştirmekten yorulduğunu söylerken 5 günde ikinci kez tekrarlanan olay karşısında şaşkınlığını belirtti. Öte yanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Kapı kilidi değiştirmekten yoruldum”

5 günde ikinci kez hırsızlık olayıyla karşı karşıya kalan iş yeri sahibi Mehmet Kurt, “Zaten ikinci defa karşılaşıyoruz bu hırsızlık olayıyla. Daha önce sitede başka iş yerlerine girildiğini duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. 5 gün içinde aynı hırsızlar ikinci kez iş yerime girdiler. En son iş yerime girdiklerinde içeride kalan bir arkadaşımız ile karşılaşıp kaçtılar. Allah korusun o arkadaşımızı öldürebilirlerdi. Büyük tedirginlik yaşıyoruz. Aynı araç, aynı saatte iş yerine iki kez geldiler. Ben kapı kilidi değiştirmekten yoruldum. Bunlar hırsızlık şebekesi. Daha nasıl önlem alacağımı şaşırdım. Korona virüsünün olduğu bu dönemde, mübarek Ramazan ayından bu olayların olmasından dolayı rahatsızım. Umarım başka kişilerin canı yanmadan yakalanırlar” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Bolu’da, kumar operasyonu
Bolu’da, kumar operasyonu
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Sultangazi’de yangın paniği
Sultangazi’de yangın paniği
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim