Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi

Aynı saatlerde iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibini canından bezdirdi. Kilit değiştirmekten yorulduğunu belirten iş yeri sahibi hırsızların yakalanmasını istedi. Öte yanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesinde bulunan bir reklam atölyesinde meydana geldi. İlk hırsızlık olayı 7 Mayıs günü sabaha karşı gerçekleşti. Minibüs ile iş yerinin önüne gelen hırsızlar kapıdaki kilidi kırarak iş yerine girip yaklaşık 5 dakika içinde malzeme çalarak kaçtılar. Bu olayın ardından çok geçmeden 12 Mayıs sabaha karşı yine aynı araç ile iş yerine gelen hırsızlar aynı yöntem ile bir kez daha iş yerine girdiler. Bu sefer gece iş yerinde kalan bir işçiyle karşılaşan hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaylardan dolayı huzursuz olan iş yeri sahibi hırsızların yakalanmasını istiyor.

İş yeri sahibi Mehmet Kurt, kapı kilidi değiştirmekten yorulduğunu söylerken 5 günde ikinci kez tekrarlanan olay karşısında şaşkınlığını belirtti. Öte yanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Kapı kilidi değiştirmekten yoruldum”

5 günde ikinci kez hırsızlık olayıyla karşı karşıya kalan iş yeri sahibi Mehmet Kurt, “Zaten ikinci defa karşılaşıyoruz bu hırsızlık olayıyla. Daha önce sitede başka iş yerlerine girildiğini duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. 5 gün içinde aynı hırsızlar ikinci kez iş yerime girdiler. En son iş yerime girdiklerinde içeride kalan bir arkadaşımız ile karşılaşıp kaçtılar. Allah korusun o arkadaşımızı öldürebilirlerdi. Büyük tedirginlik yaşıyoruz. Aynı araç, aynı saatte iş yerine iki kez geldiler. Ben kapı kilidi değiştirmekten yoruldum. Bunlar hırsızlık şebekesi. Daha nasıl önlem alacağımı şaşırdım. Korona virüsünün olduğu bu dönemde, mübarek Ramazan ayından bu olayların olmasından dolayı rahatsızım. Umarım başka kişilerin canı yanmadan yakalanırlar” diye konuştu.