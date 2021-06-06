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Hırsızın rahatlığını alarm bile bozamadı

Antalya’da kısıtlamayı ihlal edip park halinde bulunan otomobilin üzerindeki brandayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Brandanın çalındığı sırada otomobilin alarmının ötmesi dahi hırsızı tedirgin etmedi.

Asayiş 06.06.2021, 13:41
Hırsızın rahatlığını alarm bile bozamadı

Antalya’da kısıtlamayı ihlal edip park halinde bulunan otomobilin üzerindeki brandayı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Brandanın çalındığı sırada otomobilin alarmının ötmesi dahi hırsızı tedirgin etmedi.

Hırsızlık olayı dün gece 03.20 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2269 sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta park halinde ve üzeri brandayla örtülü bir aracı gözüne kestiren kimliği belirsiz kişi, otomobilin yanına yanaştı. Brandayı otomobilin üzerinden almaya çalışan kişi, tam eylemini gerçekleştirdiğini sandığı anda otomobilin alarmı öttü. İstifini bozmadan brandayı araçtan kurtarmaya çalışan hırsızı, alarmın ötüşü tedirgin etmedi. Hırsızlık şüphelisi, brandayı aldıktan sonra yürüyerek gözlerden kayboldu.

Sabah uyandığında aracının brandasını göremeyen sürücü ise, güvenlik kameralarını incelediğinde acı gerçekle yüzleşti.
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