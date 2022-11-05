Hırsızın rahatlığı pes dedirtti; Binadan sepet salan kadına aldırış etmeden aracı çaldı

İstanbul’da güpegündüz çevrede bulunan insanlara ve binadan sepet çalan kadına aldırış etmeyerek gözüne kestirdiği aracı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlığın rahatlığı ise bu kadarına pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul’da farklı tarihlerde bir araç ile birlikte iki motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı bölgede detaylı bir çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda hırsızın nakliyecilik yaptığı öğrenilen ve emniyette 13 adet suç kaydı olan F.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde F.D. isimli hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin hırsız F.D. adli makamlara sevk edildi.

Güpegündüz binadan sepet salan kadına aldırış etmeden aracı çaldığı anlar kamerada

Hırsızın güpegündüz aracı çaldığı anlardaki rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi. Sokaktaki vatandaşların yanı sıra binadan market alışverişi için sepet salan kadına bile aldırış etmeyerek aracı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.