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Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı

Zeytinburnu’nda müşteri kılığında tekel bayisine gelen şahıs, 500 TL değerindeki içecekleri montunun arasına saklayarak kaçtı. Hırsızlık olaylarından sıkılan esnaf, güvenlik kamerasından aldığı şahsın fotoğrafını dükkanın camına astı.

Asayiş 08.05.2022, 13:27
Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı

Zeytinburnu’nda müşteri kılığında tekel bayisine gelen şahıs, 500 TL değerindeki içecekleri montunun arasına saklayarak kaçtı. Hırsızlık olaylarından sıkılan esnaf, güvenlik kamerasından aldığı şahsın fotoğrafını dükkanın camına astı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi’ndeki bir dükkanda meydana geldi. Tekel büfesine müşteri kılığında gelen bir kişi, montunun içine 500 TL değerinde içecekleri saklayarak kaçtı. İçeceklerin eksildiğini fark eden büfe sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Hırsız olaylarından sıkılan büfe sahibi engelli Murat Emrak, hırsızlık zanlısının fotoğrafını cama astı.

“Kendim engelli olmama rağmen çalışıyorum”

Engelli olmasına rağmen yaşam mücadelesine devam ettiğini söyleyen Murat Emrak, “Artık kaçıncı hatırlamıyorum. Çok sık yaşamaya başladık, ki son dönemlerde anlam veremiyorum sürekli insanlar bu tarz şeylere tenezzül etmeye başladılar. İşin enteresan kısmı hiçbir şekilde bu insanlar bulunamıyor, cezalandırılmıyor, cezalandırılmayınca da örnek oluyor insanlara. Sürekli bunun tekrar ettiğini düşünüyorum. Erken saatlerden geç saatlere kadar mesai harcıyorum burada. Kendim engelli olmama rağmen çalışıyorum, azmediyorum, savaşıyorum her şeyiyle ama o iki ayağı sağlam olup zihniyeti çürük olan insanlar buna tenezzül edebiliyorlar. Üzülüyorum gerçekten. Buna bir çözüm bulunmalı, cezalandırılmalı bu kişiler. Karşılığında büyük cezalar olmalı ki bir daha tenezzül etmesinler bunlara” dedi.

“Rutin kira öder gibi hırsızlara ödeme yapıyoruz”

Emrak, “Birkaç müşteri daha vardı. Sezdim, hissettim hal ve tavırlarından ama kalabalık 3-4 kişi vardı kasada. Hani onlara bakıyorken o sırada montunun içine atmış. İki tane yüksek alkollü şişe ürünü. Sonrasında ufak bir şey sordu, bir fiyat sordu, hemen aceleyle çıktı dükkândan. Hissettim, o gittikten sonra emin olamadım, dolaptan bir şeylerin eksildiğini fark ettim ama emin olamadım çok fazla. Sonra kameradan bakınca gördük. Geçen ay da ondan daha yüksek rakamda ürünümüz gitti. Böyle rutin kira öder gibi hırsızlara ödeme yapıyoruz. Maalesef hiçbir şekilde bulunmuyor, cezalandırılmıyor” şeklinde konuştu.

“O iki ayak bende olsa ben bunu yapmazdım”

Hırsızlara seslenen Emrak, “Yani hem yetkililere ricam bu konu ile ilgili biraz daha hassas olmaları. Buradan gerçekten beni o soyan hırsız arkadaşlara sesleniyorum. Kendilerine zaten bunu yakıştırmasalar yapmazlar da hani o iki ayaktan utansınlar. O iki ayak bende olsa ben bunu yapmazdım. Çok iyi şeyler yapabilirler. Kendilerine biraz güvensinler, o iki ayakla her şey yapabilirler. Ben bu sandalye ile bu dükkânı çevirebiliyorsam, onlar o iki ayakla çok iyi şeyler yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Dolaptan yaklaşık 500 liralık içkileri montunun cebine saklayarak çalan şahıs güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde müşterilerin kalabalık olduğu sırada dolapların olduğu yere giden şahıs, dükkan sahibi diğer müşterilerle ilgilendiği esnada içkileri montuna atıp daha sonra dışarı çıkıyor.

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